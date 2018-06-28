После гибели сургутянки в ночном клубе завели уголовное дело

По факту смерти 36-летней сургутянки в ночном клубе Gallery Club возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 23 июня. Югорчанка находилась на танцполе в тот момент, когда на нее обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами.

В настоящее время выясняются причины случившегося. Допрашиваются руководство и персонал клуба, а также очевидцы произошедшего. Запрошена документация на имеющееся в клубе оборудование, изучаются записи с камер видеонаблюдения.