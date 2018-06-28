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После гибели сургутянки в ночном клубе завели уголовное дело
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После гибели сургутянки в ночном клубе завели уголовное дело 

Уралинформбюро 28 июня 2018
Фото: Уралинформбюро
По факту смерти 36-летней сургутянки в ночном клубе Gallery Club возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.
Трагедия произошла в ночь на 23 июня. Югорчанка находилась на танцполе в тот момент, когда на нее обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами.
В настоящее время выясняются причины случившегося. Допрашиваются руководство и персонал клуба, а также очевидцы произошедшего. Запрошена документация на имеющееся в клубе оборудование, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
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