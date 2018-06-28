Гассиев: Южная Осетия готовит «список Гришика Санакоева»

Тбилиси уверены, что фигурантам «списка» будет запрещен въезд в страны ЕС , на них будут наложены санкции, либо они будут арестованы Интерполом и экстрадированы в Грузию.

По словам Петра Гассиева, все уже привыкли к подобным действиям со стороны Грузии, «когда страна, дважды устроила геноцид осетинского народа и делает такие списки».

Также спикер отметил, что парламент Южной Осетии давно работает над законопроектом по созданию собственного «списка Гришика Санакоева».