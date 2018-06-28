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Гассиев: Южная Осетия готовит «список Гришика Санакоева»
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Гассиев: Южная Осетия готовит «список Гришика Санакоева» 

Sputnik Южная Осетия 55 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Гассиев\: Южная Осетия готовит "список Гришика Санакоева"Власти Грузии разработали «список Отхозории-Татунашвили». В документ, задуманный как аналог «списка Магнитского», внесены 33 гражданина Абхазии и Южной Осетии.
В Тбилиси уверены, что фигурантам «списка» будет запрещен въезд в страны ЕС, на них будут наложены санкции, либо они будут арестованы Интерполом и экстрадированы в Грузию.
По словам Петра Гассиева, все уже привыкли к подобным действиям со стороны Грузии, «когда страна, дважды устроила геноцид осетинского народа и делает такие списки».
Также спикер отметил, что парламент Южной Осетии давно работает над законопроектом по созданию собственного «списка Гришика Санакоева».
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