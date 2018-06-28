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В Омской области многодетная мать пойдет под суд за махинации с маткапиталом
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В Омской области многодетная мать пойдет под суд за махинации с маткапиталом 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Женщина заключила договор купли-продажи участка и ветхого дома, средства поступили на счет продавца, который передал ей полученную сумму. 43-летнюю мать четверых детей обвиняют в совершении преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат).
В суде установили, что женщине была положена выплата материнского капитала за рождение четвертого ребенка. После получения сертификата она заключила договор купли-продажи земельного участка и ветхого дома, непригодного для проживания. Затем она обратилась с документами и договором в управление Пенсионного фонда для предоставления выплаты в размере 570 тыс. рублей. Средства перевели продавцу, который передал их нарушительнице.
Свою вину в совершении преступления местная жительница полностью признала. Материалы уголовного дела направили в Саргатский районный суд для рассмотрения по существу.
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