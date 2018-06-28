В Бурятии трое детей погибли при пожаре в жилом вагончике

городе Северобайкальске трое малолетних детей погибли во время пожара в жилом вагончике. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили представители пресс-службы Следственного комитета РФ по Бурятии. Как уточняется, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. При тушении возгорания были обнаружены тела трех детей. Во время пожара в доме находились женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги, передает ТАСС . Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ей удалось спастись. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.