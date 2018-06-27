Ещё
Срочно: В результате нападения с мачете в Манчестере пострадал один человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: В результате нападения с мачете в Манчестере пострадал один человек 

ИА Синьхуа 27 июня 2018
Лондон, 27 июня /Синьхуа/ — Одна из улиц города Манчестер в  Великобритании оцеплена полицией из-за нападения неизвестного,
вооруженного мечете, в результате нападения получил ранения один
человек. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Два человека были ранены при стрельбе в российском городе Назрани Один из самых разыскиваемых беглецов задержан в Хэнане 13 подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве возвращены в Китай из Мьянмы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами275
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит21
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение