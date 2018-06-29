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BMW стоимостью 3,5 млн руб. похитили в ТиНАО у безработной уроженки Армении
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BMW стоимостью 3,5 млн руб. похитили в ТиНАО у безработной уроженки Армении 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Иномарку стоимостью 3,5 млн руб. украли у женщины в поселении Филимонковское в ТиНАО, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 28 июня в полицию обратился 28-летний предприниматель, который сообщил о краже автомобиля. «Оперативники выяснили, что неизвестный в дер. Середнево похитил автомобиль BMW M5, припаркованный на одном из участков. Материальный ущерб составил 3,5 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
Как указал заявитель, машина принадлежит 51-летней безработной уроженке Армении. В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск преступника и похищенного автомобиля.
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