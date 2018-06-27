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Отца шестерых детей убили из-за пенсии
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ВС оставил в силе приговор по делу об убийстве отца шести детей из Кузбасса 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: depositphotos.com
Верховный суд России оставил без изменения приговор по делу об убийстве жителя кузбасского Анжеро-Судженска, отца шести детей, совершенном из корыстных побуждений — ради пенсии, назначаемой в связи с потерей кормильца, сообщает в среду прокуратура Кемеровской области.
Инцидент произошёл в 2016 году, когда 36-летняя женщина договорилась со своим новым мужем убить бывшего супруга, так как он не платил детям, а в случае его смерти сумма пособия была бы для семьи значительной. Как выяснили правоохранители, под надуманным предлогом она позвала в гости 35-летнего мужчину, дала ему под видом лекарства снотворное, затем ему дополнительно сделали инъекцию, и он уснул. После этого новый супруг и двое его друзей до смерти избили потерпевшего руками и ногами.
"Тело погрузили в коляску и вывезли в лес. Для того, чтобы труп опознали, рядом с ним оставили паспорт убитого. Коляску, на которой вывезли труп, сожгли в огороде. Они убили его, чтобы бывшая жена смогла получать пенсию по случаю потери кормильца на шестерых совместных с потерпевшим детей", — говорится в сообщении.
Кемеровский областной суд в феврале 2018 года признал четырёх фигурантов дела виновными и приговорил женщину к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за пособничество в убийстве, ее нового мужа и двух его друзей — к срокам от 12 до 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима за "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".
"Осуждённые не согласились и обжаловали приговор. Верховный суд Российской Федерации на днях оставил жалобы осуждённых без удовлетворения, приговор — без изменения. Он вступил в законную силу", — уточнили в прокуратуре.
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