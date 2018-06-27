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Никулин не признал вину в суде
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Россиянин Никулин отказался признать себя виновным в американском суде 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США во взломе социальных сетей, включая LinkedIn, в среду отказался признать свою вину, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
"Признать себя виновным клиент отказался", — сказал он, комментируя итоги прошедших в этот день слушаний.
По его словам, судья определила график дальнейшего процесса, подачи петиций и прочих формальностей.
"Весь этот процесс заканчивается судом присяжных, который (назначен — ред.) на 28 января 2019 года в 7.30 утра" — сказал Бух.
Он уточнил, что дату предложила защита, и прокуратура до 3 июля может предложить другие варианты, но пока ни судья, ни обвинение не высказали никаких пожеланий или возражений. Если таких предложений не поступит, то 28 января останется датой суда.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.
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