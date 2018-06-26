Сходка известных блогеров закончилась побоищем

Мероприятие с известными блогерами, авторами YouTube-каналов Money Kicks и Mo Vlogs в Великобритании закончилось массовой дракой, в которой участвовали даже охранники. Об этом сообщает Examiner.

Инцидент произошел в ресторане Frankey's Burgers в городе Батли 24 июня. Блогеры из Дубая пришли на встречу с подписчиками, однако неожиданно посетители заведения затеяли жестокую драку.

Местные полицейские заявили, что толпа избила 38-летнего мужчину, который стоял в очереди к звездам YouTube вместе с сыном. На записанном очевидцами ролике отчетливо видно, что в потасовке приняли участие и сотрудники бургерной: люди в футболках Frankey's Burgers били ногами пострадавшего. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего и выясняют причины драки.

Представители ресторана извинились перед посетителями и осудили действия временных охранников, нанятых специально для сдерживания толпы на мероприятии.

Блогер Money Kicks (настоящее имя — Рашид Белхаса) является сыном строительного магната из ОАЭ . Он прославился в сети благодаря ролику, в котором похвастался приобретенным Ferrari F12 Berlinetta с логотипами совместной коллекции Supreme и Louis Vuitton

Автор канала Mo Vlogs Мохамед Бейрагдари набрал более 5,6 миллиона подписчиков, рассказывая зрителям о дорогих машинах и роскошной жизни.