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Сходка известных блогеров закончилась побоищем
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Сходка известных блогеров закончилась побоищем 

Lenta.ru 1 час назад
Мероприятие с известными блогерами, авторами YouTube-каналов Money Kicks и Mo Vlogs в Великобритании закончилось массовой дракой, в которой участвовали даже охранники. Об этом сообщает Examiner.
Инцидент произошел в ресторане Frankey's Burgers в городе Батли 24 июня. Блогеры из Дубая пришли на встречу с подписчиками, однако неожиданно посетители заведения затеяли жестокую драку.
Местные полицейские заявили, что толпа избила 38-летнего мужчину, который стоял в очереди к звездам YouTube вместе с сыном. На записанном очевидцами ролике отчетливо видно, что в потасовке приняли участие и сотрудники бургерной: люди в футболках Frankey's Burgers били ногами пострадавшего. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего и выясняют причины драки.
Представители ресторана извинились перед посетителями и осудили действия временных охранников, нанятых специально для сдерживания толпы на мероприятии.
Блогер Money Kicks (настоящее имя — Рашид Белхаса) является сыном строительного магната из ОАЭ. Он прославился в сети благодаря ролику, в котором похвастался приобретенным Ferrari F12 Berlinetta с логотипами совместной коллекции Supreme и Louis Vuitton.
Автор канала Mo Vlogs Мохамед Бейрагдари набрал более 5,6 миллиона подписчиков, рассказывая зрителям о дорогих машинах и роскошной жизни.
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