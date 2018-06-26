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В Турции опровергли гибель туриста из России
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Турецкая полиция не подтверждает гибель российского туриста 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Жандармерия района Сиде турецкой провинции Анталья не зафиксировала никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом в последние несколько дней, заявил РИА Новости представитель жандармерии Сиде во вторник, комментируя сообщения СМИ о гибели в этом районе российского туриста.
"В период с 23 июня по сегодняшний день никаких происшествий с российскими туристами с летальным исходом у нас не было. Если бы что-то произошло в нашем районе, то мы бы, безусловно, об этом знали", — сказал сотрудник жандармерии Сиде.
Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска Антона Ярошина. По словам его двоюродного брата, с которым они приехали на отдых в Сиде, в ночь на 24 июня молодой человек ушёл на дискотеку, а утром мать не обнаружила его в номере отеля, после чего ей сообщили, что тело Антона найдено под окнами отеля.
Представитель генерального консульства РФ в Анталье заявил РИА Новости о том, что дипмиссия проверяет данную информацию. В генконсульстве отметили, что находятся в контакте с правоохранительными органами и страховой компанией по прояснению данной ситуации.
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