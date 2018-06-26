Ещё
В Лондоне арестован боевик «Талибана»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США послали мощный сигнал России
США послали мощный сигнал России

В Лондоне арестован боевик «Талибана» 

News.ru 25 минут назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gustavo Valiente
Он готовил теракты в Вестминстере
Боевик «Талибана» (запрещена в России) Халид Али, который был задержан рядом с воротами парламента Британии, признан виновным в том, что он намеревался убить чиновников и сотрудников полиции. Его обвиняют в связях с «Аль-Каидой» (запрещена в России).
28-летний Али ушёл из дома на севере Лондона в 2011 году. На протяжении шести лет о нём не было новостей. В это время он находился в тренировочном лагере «Талибана». После того, как он решил вернуться в Лондон, сотрудники правопорядка задержали его в аэропорте Хитроу.
В прошлом году его задержали у Вестминстерского дворца, при себе он имел три ножа. Дальнейшее расследование показало, что он хотел напасть на Скотланд-Ярд и Темз-хаус.
26 июня он был признан виновным в связях с преступными группировками в Афганистане и подготовке террористических актов в Вестминстере.
News.ru: последние новости
Студенты устроили стрельбу в колледже в Ингушетии Готовившихся к терактам фанатиков поймали в Казахстане Сенцов стал заложником статьи УК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал отреагировал на мат Шейнина215
Ведущий выругался матом на Первом канале378
Сын Дементьева с женой покончили с собой45
США послали мощный сигнал России63
Турция жестко осадила США30
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение