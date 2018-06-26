В Лондоне арестован боевик «Талибана»

Он готовил теракты в Вестминстере

Боевик «Талибана» (запрещена в России ) Халид Али, который был задержан рядом с воротами парламента Британии, признан виновным в том, что он намеревался убить чиновников и сотрудников полиции. Его обвиняют в связях с «Аль-Каидой» (запрещена в России).

28-летний Али ушёл из дома на севере Лондона в 2011 году. На протяжении шести лет о нём не было новостей. В это время он находился в тренировочном лагере «Талибана». После того, как он решил вернуться в Лондон, сотрудники правопорядка задержали его в аэропорте Хитроу.

В прошлом году его задержали у Вестминстерского дворца, при себе он имел три ножа. Дальнейшее расследование показало, что он хотел напасть на Скотланд-Ярд и Темз-хаус.