Испанская полиция проводит масштабную спецоперацию против «армянской мафии»

Правоохранительные органы Испании начали во вторник, 26 июня, масштабную спецоперацию против так называемой армянской мафии. В ходе нее планируется задержать 142 человека, сообщает местная служба

Их подозревают в многочисленных преступлениях, начиная от краж со взломом, вымогательстве, и заканчивая незаконное хранение оружия, отмывании средств, торговле наркотиками, контрабанде табачной продукции, покушением на убийство и прочих.

В рамках операции правоохранители намерены провести 73 обысков в различных населенных пунктах страны, в том числе в провинциях Барселона, Валенсия, Аликанте, Альбасете и Мадрид

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Отмечается большая часть обысков уже проведена, есть первые задержанные. В их числе вор в законе по имени Арменак Бадалян, известный под псевдонимом БДО. По данным

El Pais, мужчина был задержан сегодня утром в своем доме в населенном пункте Бадалона в Каталонии.

Нынешняя спецоперация является результатом расследования, начавшегося в 2016 году. Тогда в испанском городе Тарраса были убиты двое граждан Грузии , связанные с преступной организацией во главе с так называемым вором в законе Кахабером Шушанашвили (Kakhaber Sushanashvili). По данным El Pais, их убрали за то, что они не хотели делиться добытыми незаконным путем средствами, направляя часть их в «общак».

Расследование проходило при сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) и Международной организацией уголовной полиции ( Интерпол ). По данным испанской полиции, речь идет «об одной из крупнейших преступных группировок», состоящей из выходцев из Армении , базирующейся в Европе.

В ноябре 2017 года в Испании в ходе еще одной

спецоперации

была задержана жена Шушанашвили —

Катерина Миеркова

(Kateryna Myerkova) — и еще 20 человек. Миеркову обвиняют в отмывании денег. В настоящее время она находится под стражей без права освобождения под залог. Кроме того, по делу об убийстве в Таррасе арестованы трое подозреваемых.