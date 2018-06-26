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Испанская полиция проводит масштабную спецоперацию против «армянской мафии»
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Испанская полиция проводит масштабную спецоперацию против «армянской мафии» 

Newsru.com 21 минуту назад
Фото: Newsru.com
Правоохранительные органы Испании начали во вторник, 26 июня, масштабную спецоперацию против так называемой армянской мафии. В ходе нее планируется задержать 142 человека, сообщает местная служба
Их подозревают в многочисленных преступлениях, начиная от краж со взломом, вымогательстве, и заканчивая незаконное хранение оружия, отмывании средств, торговле наркотиками, контрабанде табачной продукции, покушением на убийство и прочих.
В рамках операции правоохранители намерены провести 73 обысков в различных населенных пунктах страны, в том числе в провинциях Барселона, Валенсия, Аликанте, Альбасете и Мадрид.
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Отмечается большая часть обысков уже проведена, есть первые задержанные. В их числе вор в законе по имени Арменак Бадалян, известный под псевдонимом БДО. По данным
El Pais, мужчина был задержан сегодня утром в своем доме в населенном пункте Бадалона в Каталонии.
Нынешняя спецоперация является результатом расследования, начавшегося в 2016 году. Тогда в испанском городе Тарраса были убиты двое граждан Грузии, связанные с преступной организацией во главе с так называемым вором в законе Кахабером Шушанашвили (Kakhaber Sushanashvili). По данным El Pais, их убрали за то, что они не хотели делиться добытыми незаконным путем средствами, направляя часть их в «общак».
Расследование проходило при сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) и Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). По данным испанской полиции, речь идет «об одной из крупнейших преступных группировок», состоящей из выходцев из Армении, базирующейся в Европе.
В ноябре 2017 года в Испании в ходе еще одной
спецоперации
была задержана жена Шушанашвили —
Катерина Миеркова
(Kateryna Myerkova) — и еще 20 человек. Миеркову обвиняют в отмывании денег. В настоящее время она находится под стражей без права освобождения под залог. Кроме того, по делу об убийстве в Таррасе арестованы трое подозреваемых.
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