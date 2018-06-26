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Фигурант «болотного дела» получил политическое убежище в Литве
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Фигурант «болотного дела» получил политическое убежище в Литве 

Говорит Москва 26 июня 2018
Он уехал из России в прошлом году. По информации портала «Медиазона», Бученков получил убежище в Литве. В настоящее время он заочно арестован Замоскворецким судом и объявлен в розыск.
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