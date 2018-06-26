Стрелок в японской Тояме убил полицейского и охранника школы

Неизвестный мужчина напал на полицейского и устроил стрельбу возле школы в городе Тояма на севере японского острова Хонсю. Об этом сообщил местный телеканал NHK.

По данным канала, около 14:00 по местному времени (08:00 по московскому) злоумышленник напал с ножом на полицейского и забрал его табельный пистолет. Правоохранитель погиб на месте.

Из пистолета мужчина обстрелял местную школу, в результате двое получили ранения. Один из них, охранник учебного заведения, погиб в больнице.

Подозреваемый находится под стражей. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и мотив убийства.