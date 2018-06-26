Почти 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах утром во вторник

«Домодедово» и В московских аэропортах «Внуково» «Шереметьево» утром во вторник отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» четыре рейса задержано, один отменен. В «Домодедове» задержали семь рейсов, восемь отменили, в «Шереметьеве» задержали шесть рейсов. Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.