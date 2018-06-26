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Четырех человек подозревают в причастности к крушению парома в Индонезии
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Четырех человек подозревают в причастности к крушению парома в Индонезии 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полиция Индонезии установила четырех подозреваемых в причастности к крушению парома на озере Тоба, в результате которого пропали без вести почти 200 человек, сообщает газета Jakarta Post.
Как заявил глава полиции провинции Северная Суматра Паулюс Ватерпау, следователи обнаружили доказательства, указывающие на причастность к инциденту четырех человек, включая капитана судна.
"Подозреваемые участвовали в отправке судна для собственной выгоды. Они допустили, чтобы число пассажиров превысило максимально допустимое — 45 человек, как указано в погрузочном ордере", — заявил он, выступая перед журналистами. По его словам, им предъявлены обвинения. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллиарда индонезийских рупий (более 100 тысяч долларов США), добавил он.
Крушение парома произошло в прошлый понедельник на озере Тоба в провинции Северная Суматра. По последним данным, 192 человека числятся пропавшими без вести, три человека погибли, 18 были спасены. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.
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