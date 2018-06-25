С начала ЧМ-2018 в Калининградской области задержали около ста нелегалов, пытавшихся выехать в Литву и Польшу 

Силовые ведомства Калининградской области с начала регионального чемпионата мира по футболу пресекли около 100 попыток незаконного пересечения границы с Польшей и Литвой. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
Иностранцы, приехавшие в Калининград из Марокко, Нигерии и других стран Африки, а также стран Ближнего Востока по паспортам болельщиков, задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима.
Более 50 задержанных иностранцев находятся в центре временного содержания для последующего выдворения в страны, из которых они прибыли. Некоторые изъявили желание покинуть РФ самостоятельно.
На днях сотрудники Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы задержали десять человек, которые пытались незаконно попасть в Евросоюз. Накануне в Гроново во второй раз задержали граждан Нигерии с поддельными документами.