В Ереване задержали телохранителя экс-президента Армении

"Решением следователя 25 июня был задержан Вачаган Казарян, занимавший до 17 мая 2018 года пост первого замначальника службы госхораны Службы национальной безопасности Армении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Казаряна подозревают в совершении деяний, предусмотренных статьями уголовного кодекса «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных», а также в нарушении закона «Об общественной службе».

В Службе национальной безопасности Армении сообщили, что при выходе из здания ЗАО «Юнибанк» в портфеле Казаряна были обнаружены 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов), снятых с его депозитного счета, а в сопровождающем его автомобиле Lexus найдены еще 50 тысяч долларов.