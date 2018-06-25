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В Ереване задержали телохранителя экс-президента Армении
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В Ереване задержали телохранителя экс-президента Армении 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 25 июн— РИА Новости. Личный телохранитель экс-президента Армении, бывшего премьер-министра страны Сержа Саргсяна — генерал-майор Вачаган Казарян задержан в понедельник по подозрению в незаконном обогащении, сообщили в Специальной следственной службе.
"Решением следователя 25 июня был задержан Вачаган Казарян, занимавший до 17 мая 2018 года пост первого замначальника службы госхораны Службы национальной безопасности Армении", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Казаряна подозревают в совершении деяний, предусмотренных статьями уголовного кодекса «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных», а также в нарушении закона «Об общественной службе».
В Службе национальной безопасности Армении сообщили, что при выходе из здания ЗАО «Юнибанк» в портфеле Казаряна были обнаружены 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов), снятых с его депозитного счета, а в сопровождающем его автомобиле Lexus найдены еще 50 тысяч долларов.
По данным СНБ, Казарян также собирался обналичить в «Ардшинбанке» 1,78 миллиона долларов, находящиеся на его счету и 1,43 миллиона долларов, находящиеся на счету его супруги. Ранее в Следственном комитете сообщили, что во время обыска в доме супруги Казаряна была обнаружена сумма около 1,2 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро, а в гараже — автомобили Range Rover и Mercedes-Benz.
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