Армянского тренера подозревают в организации договорного матча

Тренер армянского клуба «Ширак» Арарат Арутюнян подозревается в организации договорного матча.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении , тренер 3 мая предложил игроку «Бананца» Эдварду Кподо за поражение в игре с «Шираком» 5000 долларов. По данным следствия, Кподо, выступавший ранее за «Ширак», забрал при встрече с Арутюняном 1000 долларов в качестве аванса, а затем рассказал обо всем руководству своего клуба.

Футболист заявил, что взял деньги, так как «Ширак» не выплатил ему бонусы в размере 1500 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренер сейчас находится под подпиской о невыезде.