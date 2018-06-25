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Армянского тренера подозревают в организации договорного матча
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Армянского тренера подозревают в организации договорного матча 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Тренер армянского клуба «Ширак» Арарат Арутюнян подозревается в организации договорного матча.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Армении, тренер 3 мая предложил игроку «Бананца» Эдварду Кподо за поражение в игре с «Шираком» 5000 долларов. По данным следствия, Кподо, выступавший ранее за «Ширак», забрал при встрече с Арутюняном 1000 долларов в качестве аванса, а затем рассказал обо всем руководству своего клуба.
Футболист заявил, что взял деньги, так как «Ширак» не выплатил ему бонусы в размере 1500 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Тренер сейчас находится под подпиской о невыезде.
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