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Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу
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Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В понедельник, 25 июня, в одном из колледжей Назрани произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, стрельбу устроили два ученика 17-и и 18 лет. Оба получили ранения и были госпитализированы.
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В полиции отметили, что их травмы оказались незначительными.
Неназванный источник агентства заявил, что инцидент произошел около Ингушского политехнического колледжа. По словам собеседника ТАСС, стрельбу устроили люди, которые подъехали к колледжу на трех машинах. В городе после этого объявили план «Перехват».
Газета «Ингушетия» сообщает, что причиной стрельбы стала «ссора на почве неприязненных отношений».
Комментарии19  Ещё 52 источника 
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