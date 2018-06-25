Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу

В понедельник, 25 июня, в одном из колледжей Назрани произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, стрельбу устроили два ученика 17-и и 18 лет. Оба получили ранения и были госпитализированы.

В полиции отметили, что их травмы оказались незначительными.

Неназванный источник агентства заявил, что инцидент произошел около Ингушского политехнического колледжа. По словам собеседника ТАСС, стрельбу устроили люди, которые подъехали к колледжу на трех машинах. В городе после этого объявили план «Перехват».

Газета «Ингушетия» сообщает, что причиной стрельбы стала «ссора на почве неприязненных отношений».