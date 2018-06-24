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СМИ: в Мексике в ходе расследования убийства политика задержали десятки полицейских
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СМИ: в Мексике в ходе расследования убийства политика задержали десятки полицейских 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 30 сотрудников полиции муниципалитета Окампо в мексиканском штате Мичоакан были задержаны в воскресенье в ходе расследования убийства политика Фернандо Хуареса. Об этом сообщила газета El Universal.
Хуарес — кандидат на пост главы муниципалитета — был застрелен неизвестными в минувший четверг.
В числе задержанных оказался начальник полиции Окампо Оскар Гарсиа. По сведениям издания, он и ряд его подчиненных пытались отстреливаться от сотрудников правоохранительных органов штата, чтобы избежать задержания. Сведений о пострадавших в ходе столкновения не поступало.
Текущий избирательный процесс в Мексике сопровождается множеством эпизодов применения насилия. По подсчетам компании Etellekt, специализирующейся на анализе рисков, с начала сентября 2017 года по настоящее время в латиноамериканской стране были убиты более 110 политиков.
Всеобщие выборы пройдут в Мексике 1 июля. В этот день гражданам предстоит избрать президента, 128 сенаторов и 500 депутатов нижней палаты парламента, ряд губернаторов и глав муниципалитетов.
ТАСС: последние новости
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