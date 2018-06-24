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ДТП произошло на юго‐востоке Москвы
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ДТП произошло на юго‐востоке Москвы 

Газета.Ru 24 июня 2018
Дорожно‐транспортное происшествие произошло на юго‐востоке Москвы, передает телеканал «360».
В результате столкновения двух иномарок пострадало несколько человек.
ДТП произошло на пересечении Ленинского и Университетского проспектов. Один из столкнувшихся автомобилей улетел на тротуар.
В результате столкновения пострадало несколько человек, некоторым пришлось на месте оказать медицинскую помощь. От госпитализации пассажиры авто отказались.
По предварительным данным за рулем японского седана, сидел нетрезвый водитель он и стал причиной данного дорожно-транспортного происшествия. От прохождения экспертизы он отказался.
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