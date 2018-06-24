ДТП произошло на юго‐востоке Москвы

Дорожно‐транспортное происшествие произошло на юго‐востоке Москвы , передает телеканал «360».

В результате столкновения двух иномарок пострадало несколько человек.

ДТП произошло на пересечении Ленинского и Университетского проспектов. Один из столкнувшихся автомобилей улетел на тротуар.

В результате столкновения пострадало несколько человек, некоторым пришлось на месте оказать медицинскую помощь. От госпитализации пассажиры авто отказались.

По предварительным данным за рулем японского седана, сидел нетрезвый водитель он и стал причиной данного дорожно-транспортного происшествия. От прохождения экспертизы он отказался.