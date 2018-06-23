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Более 35 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в субботу
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Более 35 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в субботу 

РИАМО 1 час назад
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» утром в субботу отменили и задержали свыше 35 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» два рейса задержали, один отменили. В «Домодедове» задержаны шесть рейсов, десять отменены. В «Шереметьеве» задержали 17 рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
В субботу в Москве и Подмосковье местами пройдут дожди, возможны грозы, максимальная температура воздуха составит плюс 30 градусов.
В Подмосковье и Москве в субботу объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и высокой пожароопасности.
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