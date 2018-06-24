Ещё
Более 25 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в воскресенье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 25 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в воскресенье 

РИАМО 1 час назад
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» днем в воскресенье отменили и задержали свыше 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, в аэропорту «Внуково» три рейса задержали, один отменили. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов, три отменены. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержан один рейс, отмененных нет.
В воскресенье в Москве и Подмосковье местами вновь пройдут грозы с ливнями и порывистым ветром, может выпасть град.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и града на воскресенье.
РИАМО: последние новости
Суд в Подмосковье рассмотрит дело о попытке сбыта 2 кг наркотиков Компания в Орехово‑Зуеве выплатила 6 млн рублей долга по налогам после ареста имущества Собственника земли в Кашире оштрафовали в двойном размере за нарушения
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия165
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС54
Асад жестко отказал Западу200
В Италии погиб Валерий Корчмарь4
«Люди падали, кто-то молился»57
Видео
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:49
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия
Происшествия
00:45
Асад жестко отказал Западу
Ближний Восток В мире
03:00
Тирасполь высказал несогласие с резолюцией ООН
В мире Статьи
00:34
Дочка — Пугачевой: «Ты себе делаешь плохо»
Шоу-бизнес
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:07
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
02:42
Встреча Путина и Трампа вызвала спор
Политика
01:36
Ситуация в Германии стала взрывоопасной
В мире Европа
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение