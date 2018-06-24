Более 25 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в воскресенье

«Домодедово», В московских аэропортах «Шереметьево» «Внуково» днем в воскресенье отменили и задержали свыше 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» три рейса задержали, один отменили. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов, три отменены. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержан один рейс, отмененных нет.

В воскресенье в Москве Подмосковье местами вновь пройдут грозы с ливнями и порывистым ветром, может выпасть град.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы, сильных порывов ветра до 17 метров в секунду и града на воскресенье.