СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО

"По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. Следственным органом СК России выясняются обстоятельства происшествия, в том числе наличие пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель полета", — сообщили в СК.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского СУТ СК России и сотрудников транспортной полиции.