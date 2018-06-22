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СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО
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СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в ХМАО 

ТАСС 40 минут назад
ТАСС, 22 июня. Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. Следственным органом СК России выясняются обстоятельства происшествия, в том числе наличие пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель полета", — сообщили в СК.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского СУТ СК России и сотрудников транспортной полиции.
В пятницу в 7 км от города Лангепаса ХМАО — Югры при облете нефтепровода в болотистой местности совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, принадлежащий пермской авиакомпании «Геликс». Ми-2 был обнаружен с воздуха в болотистой местности сильно разрушенным. На борту находился один пилот, он погиб. На земле жертв и разрушений нет.
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