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Под Вологдой двухлетняя девочка умерла из-за отравления
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Под Вологдой двухлетняя девочка умерла из-за отравления 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, чья двухлетняя внучка скончалась в больнице после того, как в гостях приняла лекарство, оставленное без присмотра, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, 11 июня в деревне Зимник Устюженского района Вологодской области женщина, которая присматривала за внучкой по просьбе своей дочери, вместе с ребенком гостила у знакомой.
"Бабушка ребенка, не проверив комнату в доме приятельницы… на наличие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья девочки, оставила ее без присмотра. В результате внучка приняла лекарственный препарат, который был оставлен в комнате на столе. 12 июня малолетняя девочка скончалась в больнице в результате отравления лекарственным веществом", — говорится в сообщении СУСК по региону.
Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, информирует областное следственное управление.
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