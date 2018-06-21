Уроженец Азербайджана задержан в Москве за совершенное в 2017 г. убийство из кровной мести

В столице задержан мужчина, который, по данным правоохранителей, в сентябре прошлого года вместе с братом застрелил предполагаемого убийцу своего отца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщали в столичном главке Следственного комитета , вечером 18 сентября 2017 г. вблизи жилых домов в Харьковском проезде было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. По словам собеседника агентства, убитым оказался 50-летний уроженец Азербайджана . Ему выстрелили в затылок.

«13 июня текущего года сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа на ул. Липецкая задержали 31-летнего ранее не судимого уроженца Азербайджана. Мужчину изобличили в том, что он вместе с родным братом на почве кровной мести в сентябре 2017 г. в Харьковском проезде застрелил мужчину из пистолета Макарова. Как позднее выяснилось, в 2000 г. потерпевший убил отца подозреваемых», — пояснил источник.

Он добавил, что 18 июня против задержанного возбудили уголовное дело об убийстве, сейчас он находится под стражей, устанавливается местонахождение второго фигуранта.