В Армении массово обыскивают дома «воров в законе» — видео

БАКУ , 21 июн — Sputnik . Главное управление уголовного розыска полиции Армении провело обыски в домах более 30 «воров в законе» и криминальных авторитетов, сообщает Sputnik Армения.

Полиция Армении опубликовала на своем канале в Youtube видео рейдов силовиков.

Операция проведена в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении уголовного розыска полиции Армении. В частности, рейды проведены в домах Самвела Арутюняна (Самвелик), Рафаэла Хоецяна (Афо), Жирайра Брутяна (Жиро Шаумянский), Сурена Аветисяна (Суро Ленинаканский), Артема Газаряна (Артемик Ленинаканский), Армена Манукяна (Сево) и других.

На кадрах видно, как полиция проводит рейды и подвергает приводу ряд криминальных авторитетов, в чьих домах были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики.

Все предметы и вещества, найденные в ходе спецоперации, отправлены на экспертизу.