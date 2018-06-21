БАКУ, 21 июн — Sputnik. Главное управление уголовного розыска полиции Армении провело обыски в домах более 30 «воров в законе» и криминальных авторитетов, сообщает Sputnik Армения.
Полиция Армении опубликовала на своем канале в Youtube видео рейдов силовиков.
Операция проведена в рамках уголовного дела, возбужденного в Главном управлении уголовного розыска полиции Армении. В частности, рейды проведены в домах Самвела Арутюняна (Самвелик), Рафаэла Хоецяна (Афо), Жирайра Брутяна (Жиро Шаумянский), Сурена Аветисяна (Суро Ленинаканский), Артема Газаряна (Артемик Ленинаканский), Армена Манукяна (Сево) и других.
На кадрах видно, как полиция проводит рейды и подвергает приводу ряд криминальных авторитетов, в чьих домах были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики.
Все предметы и вещества, найденные в ходе спецоперации, отправлены на экспертизу.