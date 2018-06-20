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Экстрадированный в Россию «авторитет» Гагиев пытался симулировать аэрофобию
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Экстрадированный в Россию «авторитет» Гагиев пытался симулировать аэрофобию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИА Новости: Экстрадированный в Россию «авторитет» Гагиев, вероятно, причастный к десяткам убийств, в Австрии пытался симулировать аэрофобию — Генпрокуратура
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Британским СМИ теперь стыдно за свои статьи о России. Мнение США намерены "посадить" Россию за нарушение американских законов Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар, если бы не это
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