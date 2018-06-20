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Экстрадированный в Россию «авторитет» Гагиев пытался симулировать аэрофобию
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Экстрадированный в Россию «авторитет» Гагиев пытался симулировать аэрофобию
РИА Новости
2 часа назад
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Фото:
Федеральное агентство новостей
РИА Новости
: Экстрадированный в
Россию
«авторитет» Гагиев, вероятно, причастный к десяткам убийств, в
Австрии
пытался симулировать аэрофобию —
Генпрокуратура
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