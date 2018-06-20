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Экстрадированного из Австрии лидера ОПГ заключили под стражу
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Экстрадированного из Австрии лидера ОПГ заключили под стражу 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидер преступного сообщества Аслан Гагиев, экстрадированный в Россию из Австрии, заключен под стражу, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под стражу", — сказала Петренко.
Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.
Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс о его экстрадиции в Россию. Высший земельный суд Вены удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.
Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
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