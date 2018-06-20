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В столице Мексики произошла перестрелка: есть жертвы
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В столице Мексики произошла перестрелка: есть жертвы 

Вести.Ru 1 час назад
В перестрелке, произошедшей на юго-востоке столицы Мексики, погибли, по меньшей мере, три человека. По предварительным данным, огонь открыли члены конкурирующих преступных группировок.
Власти Мехико направили к месту происшествия усиленные патрули полиции. По подозрению в причастности к случившемуся задержаны не менее 20 человек, предает ТАСС.
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