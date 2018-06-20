Как питерские сыщики «повязали» легенду криминального мира

Круто сваренный

Минувший понедельник, 18 июня, стал настоящим праздником для питерских сыщиков. Им попался Игорь Ловыгин по кличке Спортсмен — настоящая легенда криминального мира. Главного угонщика Петербурга взяли при попытке вскрыть новый Land Cruiser 200 — и это, пожалуй, был самый заурядный эпизод в «карьере» 44-летнего Ловыгина. Он устраивал перестрелки с милиционерами, обчищал банки и почтовые отделения , угонял элитные автомобили и получил прозвище Хай-тек за умение работать с электроникой, когда это еще не было мейнстримом. Когда в 2013 году оперативники все же поймали Спортсмена и повели на допрос, подельники устроили ему побег, достойный голливудских боевиков. Историю самого лихого преступника современного Петербурга вспомнила «Лента.ру»

Продвинутые налетчики

За свои 44 года Игорь Ловыгин, кажется, успел пройтись по большинству статей Уголовного кодекса: причем со временем масштаб его преступлений только рос. Но обо всем по порядку.

…С сентября 2002 по июнь 2003 года по Санкт-Петербургу прокатилась волна краж из почтовых отделений. Почерк был одним и тем же: на дверях отделений связи появлялись объявления о выплате пенсий. Воры смекали, что там есть деньги, — и шли на дело, похищая за раз до миллиона рублей. Все преступления объединяла общая черта: сигнализация загадочным образом срабатывала лишь после того, как похитители успевали скрыться.

Оперативники предположили, что загадочные налетчики пользуются особым прибором — так называемым «эквивалентом»: он подсоединяется к телефонным или электрическим сетям и блокирует тревожный сигнал, не давая ему идти на пункт охраны. Как только примитивное устройство отсоединяют от сети, сигнал проходит; но к приезду группы немедленного реагирования воры успевали уйти далеко от места преступления.

Впрочем, одними пенсиями налетчики не ограничивались: их очень интересовали еще и состоятельные граждане (их вычисляли среди прочего по дорогим стеклопакетам и кондиционерам в квартирах). Тут воры вновь пускали в ход электронику: они подключались к телефонным сетям и прослушивали потенциальную жертву, а также следили за ней, после чего шли на дело. Так случилось и с 51-летней Галиной Левченко — топ-менеджером Промышленно-строительного банка. Пока женщина с 31 мая по 1 июня 2003 года отсутствовала дома, воры взломали замок входной двери и похитили наличные, ювелирные изделия и дорогую одежду на 1,7 миллиона рублей. Квартирная сигнализация предательски не сработала: воры вновь пустили в ход «эквивалент».

По кличке Хай-тек

10 июня 2003 года петербургские оперативники задержали подозреваемых в громких преступлениях; вскоре стало ясно — взяли именно тех, ведь преступления после этого прекратились. Сыщикам попались двое ранее судимых мужчин: 27-летний Игорь Ловыгин, учредитель нескольких фирм, и 38-летний безработный Алексей Юринов . Оба задержанных внешне казались вполне успешными людьми: перемещались на BMW X5 и Lexus, нередко отдыхали за рубежом, а Ловыгин в ближайшие дни и вовсе собирался жениться.

Впрочем, вещи, найденные в ходе обысков у предполагаемых воров, однозначно указывали: у них есть и другая жизнь. Оперативники среди прочего нашли тот самый прибор «эквивалент», три радиостанции, работающие на волне вневедомственной охраны, а также незарегистрированное охотничье ружье «Сайга» и пневматический пистолет Макарова. Следователи предположили, что деньги, добытые грабежом и кражами, преступный тандем вполне мог инвестировать в бизнес — например, в торговые точки на петербургских рынках.

Судя по данным городского суда Санкт-Петербурга, 8 ноября 2005 года Ловыгин был осужден по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража в крупном размере») — но уже 3 августа 2006 года вышел на свободу условно-досрочно. 29 декабря 2010 года — новый срок за покушение на кражу. Чем именно промышлял в это время Спортсмен, достоверно никто не знает, но известно другое — за это время он успел заработать репутацию одного из самых дерзких преступников Петербурга.

Чего стоит эпизод, когда оперативники уголовного розыска подняли служебный беспилотник над промзоной в Московском районе, чтобы найти Спортсмена, который, предположительно, прятался там. Заметив дрон, Ловыгин не растерялся — и сбил его из помпового ружья. Спортсмен успел стать настоящей криминальной легендой Петербурга: он уходил от погони на Range Rover с простреленными шинами, выпрыгивал из окна райотдела полиции, при задержании на скорости сносил забор, чтобы сбросить «хвост»… Но самое интересное, что при всей его дерзости всякий раз его тюремные сроки быстро заканчивались УДО за хорошее поведение.

Побег с допроса

В апреле 2013 года Ловыгин прилетел из Дубая ОАЭ ), где отдыхал с семьей. В Шереметьево его уже ждали оперативники. Авторитету собирались предъявить серьезное обвинение — соучастие в убийстве 47-летнего гражданина Германии . По данным следствия, в 2001 году Ловыгин за деньги нашел исполнителей преступления и сообщил им всю необходимую информацию о жертве.

7 августа 2001 года соучастники Ловыгина напали на гражданина Германии в подъезде дома 8 по улице Типанова и нанесли ему множественные удары ножом и тупым предметом — мужчина вскоре скончался. На мысль о том, что за преступлением 12-летней давности стоит Спортсмен, сыщиков навел диктофон, найденный в ходе одного из обысков. На нем был слышен голос, похожий на тембр Ловыгина: мужчина обсуждал устранение немца в разгар бракоразводного процесса с жительницей Санкт-Петербурга. На том, чтобы убийство было тщательно расследовано, все это время настаивали правоохранительные органы Германии.

…Из Москвы Ловыгина этапировали в Санкт-Петербург. Около 22:30 3 апреля 2013 года служебный автомобиль полиции с задержанным Ловыгиным остановился на набережной реки Мойки; стражи порядка не смогли подъехать прямо ко входу в городское следственное управление. Троим оперативникам нужно было провести Спортсмена без наручников всего лишь 200 метров по довольно темной улице — как вдруг рядом с ними резко остановился черный кроссовер Toyota Highlander. Его дверь распахнулась — и Ловыгин молниеносно запрыгнул в машину. Водитель дал по газам; один из стражей порядка попытался было схватить беглеца за ногу — но получил лишь перелом руки. План «Перехват» результатов не дал: госномер автомобиля сыщики назвали неверно. Спортсмен снова оказался на свободе.

Взялся за старое

Ловыгин бегал от следствия целых 17 месяцев — до 3 сентября 2014 года. Без дела он не сидел: в эти 1,5 года в сфере интересов Спортсмена оказались банки и элитные автомобили. 18 ноября 2013 года авторитет при помощи строительно-монтажного оборудования проник в филиал банка на Ленинском проспекте: в тот момент в сейфе кассы находились более 5 миллионов 670 тысяч рублей.

Оказавшись внутри отделения, Спортсмен понял, что попал на кухню; тогда он привычно отключил сигнализацию — и вылез на крышу. Однако потолочная плита надломилась — и Ловыгин упал в помещение банка. Получив тяжелую травму ноги, он вместе с сообщниками ретировался с места преступления — а 19 ноября того же года по поддельному паспорту обратился за помощью в больницу. Любопытно, что в июне того же года неизвестные покушались на филиал того же банка на Торжковской улице — и действовали не менее изощренно. Вначале в кирпичной стене подвала воры проделали проем размером метр на полтора, а затем продавили небольшой кусок бетонного пола и проникли в кассовый зал. Там они перепилили петли сейфа, попытались его вскрыть — но не смогли и покинули место преступления.

А в 2014 году Спортсмен с компанией умудрился превратиться в главного угонщика Петербурга: его группировка похитила автомобили на десять миллионов рублей. Добычей угонщиков стали два Toyota Land Cruiser, Lexus RX350 и Jaguar XJ. За все эти «подвиги» Спортсмен и его сообщник Владимир Костылев по кличке Костыль 2 ноября 2015 года были приговорены к 5,5 и 6,5 годам лишения свободы соответственно.

И «мокруха» тоже

Получив очередной срок, Спортсмен отправился отбывать наказание в колонию-поселение в Ленинградской области . По слухам, каждую свою отсидку Ловыгин отнюдь не бедствовал: в его камерах всегда были телевизор, холодильник и авторитетные сокамерники, а предлагать обычную для других заключенных еду ему попросту не решались. В свою последнюю на тот момент ходку Спортсмен не отсидел даже двух из назначенных ему пяти с половиной лет — и, как обычно, вышел по УДО. Но радоваться было рано: он вышел 11 июля 2017 года — а уже 17 августа его объявили в федеральный розыск.

Что интересно, сыщики решили найти Ловыгина не из-за убийства гражданина Германии (ситуация с ним до сих пор остается запутанной), а из-за другого преступления. По версии следствия, в сентябре 2002 года Спортсмен на 7-й линии Васильевского острова напал на коммерсанта, занимающегося обналичкой. Тот очередной раз перевозил деньги с Василеостровской биржи к себе в офис — но получил восемь пуль из пистолета ТТ и позже умер в больнице.

Налет произошел среди белого дня, когда пешеходная зона была заполнена прохожими. Свидетелями расправы оказались сотрудники милиции, которые попытались задержать убийцу — но получили в ответ шквальный огонь из трех пистолетов. Добычей Ловыгина, как считает следствие, стали 100 тысяч долларов и один миллион рублей — сумма по тем временам достаточная для покупки приличной «трешки» в центре на Невском.

Со столь серьезными обвинениями, как убийство и покушение на сотрудников милиции, Спортсмен не спешил идти на контакт со стражами порядка. Почти год он скрывался от следствия — но вечером 18 июня внезапно попался. Его вместе с верным Костылем заметили возле торгово-развлекательного комплекса «Континент» при попытке вскрыть новый Land Cruiser 200. Зная, что Спортсмен ранее уже оказывал вооруженное сопротивление при поимке, оперативники не стали задерживать подозреваемых на месте. После неудачной попытки угона Ловыгин и Костылев сели в свой автомобиль Toyota Camry и уехали в автосалон Toyota в Парголово, где их и задержали.