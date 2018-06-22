Два года в колонии проведёт водитель, угробивший пассажира на трассе в Башкирии

42-летнего водителя осудили за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека и повторное вождение в состоянии опьянения.

Прокуратура довела дело до суда

Само ДТП произошло еще в январе, тогда мужчина вместе с приятелем пьяным поехал в соседнее село на автомобиле «ВАЗ-21053». Водитель не учел скорости и гололёда, потерял контроль над дорожной ситуацией. Его автомобиль выехал встречку, где столкнулся с другой машиной.

— 52-летний пассажир пьяного водителя, скончался после госпитализации от многочисленных телесных повреждений. Кроме того, ранее виновник дорожной аварии уже был судим за неоднократное нетрезвое вождение и на момент совершения смертельного ДТП был лишён водительских прав, — рассказали в прокуратуре.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии.