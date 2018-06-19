В Испании арестован российский бизнесмен

В Испании арестовали крупного российского бизнесмена

Российский предприниматель Владимир Хмель, занимавшийся бизнесом на испанском острове Тенерифе, арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники в гражданской гвардии.

Бывший депутат заксобрания Приморского края , девять лет назад обосновавшийся на острове Тенерифе, подозревается в неуплате 17 млн евро налогов, передает Deutsche Welle

В гражданской гвардии считают, что бизнесмен создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые инвестировал в Испании деньги, полученные в России в ходе контрабанды китайских товаров.

Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании, чье имя не называется. Он работает директором местного отделения банка Banco Popular, который, предположительно, помогал россиянину обходить налоговое законодательство.

По данным следствия, Хмелю принадлежали несколько предприятий, в числе которых Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie.

Бизнесмен вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость и оказывал услуги иностранным туристам. К примеру, Хмель организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. Ему принадлежали 20-метровый парусник Galaxia, 21-метровая моторная яхта La Favorita стоимостью в 1 млн евро.

Журналисты утверждают, что отмывать вывезенные из России деньги Хмелю помогала известная панамская юридическая фирма Mossack Fonseca. Капиталы россиянина, по этим данным, перед тем как попасть в Испанию проходили через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd.