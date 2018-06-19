В Сургуте осудили мужчину за вождение в пьяном виде 

В Сургуте был осужден мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем. У подсудимого уже имелись судимости за аналогичное преступление.
Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, а также за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор был вынесен Мировым судьей Сургутского судебного района. Виновника лишили свободы сроком на 10 месяцев, а также запретили управлять любым транспортным средством на 2 года и 6 месяцев, сообщает Прокуратура ХМАО-Югры.
Напомним, чир в Нижневартовске произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
На выезде из Нижневартовска водитель «Ауди» на высокой скорости въехал в «Рено». После этого виновник ДТП не справился с управлением и выехал за пределы своей полосы. В это время на дороге находилась машина, за рулем которой оказалась молодая девушка. Получив серьезные травмы, водитель «Лады» скончалась на месте.