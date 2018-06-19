Число жертв вооруженного инцидента в Швеции возросло до двух человек

На месте происшествия в городе Мальме находятся полицейские. Два человека, как сообщают СМИ, стали жертвами вооруженного инцидента в городе Мальме. Ранее неизвестный открыл огонь по людям на юге Швеции — Еще один из раненых, 29-летний мужчина, умер в медицинском учреждении. Родственники знают о произошедшем. Преступление классифицируется как убийство, — приводит Deutsche Welle заявление следователей. Информация о стрельбе на улице поступила в 20:13 по местному времени. Госпитализация понадобилась пятерым пострадавшим. В настоящий момент информации о задержании нападавшего нет.