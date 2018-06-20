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Жителя Казани приговорили к 2,5 года колонии за ДТП с погибшим и пятью пострадавшими
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Жителя Казани приговорили к 2,5 года колонии за ДТП с погибшим и пятью пострадавшими 

ТАСС 20 июня 2018
Фото: Реальное время
ТАСС, 20 июня. Суд приговорил 23-летнего жителя Казани к двум с половиной годам колонии-поселения за ДТП, в котором один человек погиб и пять пострадали, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Как установил суд, ночью 30 января на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина в Казани 23-летний пьяный водитель, пытаясь уйти от полицейской погони, совершил столкновение с автомобилем LADA 210740. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир LADA, еще пять человек получили тяжелые травмы.
"Суд приговорил 23-летнего водителя к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на три года", — говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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