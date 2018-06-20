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Сыну судьи дали реальный срок за ДТП с погибшими в Казани
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Сыну судьи дали реальный срок за ДТП с погибшими в Казани 

АиФ Казань 20 июня 2018
Фото: АиФ Казань
Сына судьи Арбитражного суда Поволжского округа Сергея Мельникова приговорили к 2,6 годам лишения свободы колонии-поселения с лишением прав на управление транспортными средствами сроком на три года, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Ново-Савиновского суда.
23-летнего Сергея Мельникова признали виновным по ч.4 ст. 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Суд установил, что авария произошла 30 января в 1.40 на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина. Сергей Мельников, находящийся за рулем Kia Optima в нетрезвом состоянии, пытаясь уйти от полицейских, врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате ДТП погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы.
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