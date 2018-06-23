СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Воронежской области

"Следственными органами ММСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", — сообщила она.

По данным следствия, утром 23 июня при выполнении агрохимических работ в поле вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолета «Бекас — Х32». В результате авиационного происшествия пилот 1968 года рождения погиб. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в числе которых ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

В связи с происшествием транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.