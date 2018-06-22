СК возбудил дело после гибели отравившейся лекартсвами девочки в Вологде

Согласно информации, которой располагает следствие, дочь подозреваемой попросила ее посидеть с двухлетней дочерью. 11 июня бабушка отправилась к своей приятельнице вместе с внучкой.

«Бабушка ребенка, не проверив комнату в доме приятельницы… на наличие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья девочки, оставила ее без присмотра. В результате внучка приняла лекарственный препарат, который был оставлен в комнате на столе. 12 июня малолетняя девочка скончалась в больнице в результате отравления лекарственным веществом», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Следствие возбудило дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Выясняются обстоятельства инцидента.