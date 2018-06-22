СК возбудил дело после гибели отравившейся лекартсвами девочки в Вологде 

Следственный комитет РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело против женщины, чья внучка погибла от отравления лекарствами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, которой располагает следствие, дочь подозреваемой попросила ее посидеть с двухлетней дочерью. 11 июня бабушка отправилась к своей приятельнице вместе с внучкой.
«Бабушка ребенка, не проверив комнату в доме приятельницы… на наличие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья девочки, оставила ее без присмотра. В результате внучка приняла лекарственный препарат, который был оставлен в комнате на столе. 12 июня малолетняя девочка скончалась в больнице в результате отравления лекарственным веществом», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Следствие возбудило дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Выясняются обстоятельства инцидента.
20 июня в Тюмени двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Она скончалась на месте от полученных травм.