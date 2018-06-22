Ещё
СК возбудил дело после гибели отравившейся лекартсвами девочки в Вологде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело после гибели отравившейся лекартсвами девочки в Вологде 

360tv.ru 22 июня 2018
Следственный комитет РФ по Вологодской области возбудил уголовное дело против женщины, чья внучка погибла от отравления лекарствами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, которой располагает следствие, дочь подозреваемой попросила ее посидеть с двухлетней дочерью. 11 июня бабушка отправилась к своей приятельнице вместе с внучкой.
«Бабушка ребенка, не проверив комнату в доме приятельницы… на наличие предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья девочки, оставила ее без присмотра. В результате внучка приняла лекарственный препарат, который был оставлен в комнате на столе. 12 июня малолетняя девочка скончалась в больнице в результате отравления лекарственным веществом», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Следствие возбудило дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Выясняются обстоятельства инцидента.
20 июня в Тюмени двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа. Она скончалась на месте от полученных травм.
360tv.ru: последние новости
Москвича поймали с арсеналом бандита из 90‐х СК завел дело после смерти девятилетнего мальчика под Красноярском Следователь из ХМАО покончила с собой
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве погиб иностранный болельщик26
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных412
Клинтон обвинила Россию в расизме340
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали35
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев445
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение