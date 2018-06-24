СК возбудил дело о крушении самолета в Воронежской области

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 июня 2018 года в 6 часов утра 10 минут при выполнении агрохимических работ в поле, расположенном вблизи села Красноселовка Петропавловского района Воронежской области, разбился легкомоторный самолет «Бекас — Х32».

Ранее источник в экстренных службах Воронежской области рассказал о крушении легкомоторного самолета, в результате которого пилот скончался.