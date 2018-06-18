Следствие выясняет обстоятельства смерти гражданина Грузии на западе Москвы 

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.
По ее словам, тело мужчины было обнаружено днем 17 июня в квартире жилого дома на улице Кутузова. По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотическим веществом. По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась инфрмация, что улице Кутузова в квартире футболиста столичного клуба «Локомотив» Соломона Кверквелия обнаружили тело его друга.