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Следствие выясняет обстоятельства смерти гражданина Грузии на западе Москвы
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Следствие выясняет обстоятельства смерти гражданина Грузии на западе Москвы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.
По ее словам, тело мужчины было обнаружено днем 17 июня в квартире жилого дома на улице Кутузова. По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотическим веществом. По факту произошедшего организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в СМИ появилась инфрмация, что улице Кутузова в квартире футболиста столичного клуба «Локомотив» Соломона Кверквелия обнаружили тело его друга.
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