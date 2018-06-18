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Следователи устанавливают обстоятельства смерти в Москве футбольного болельщика из Грузии
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Следователи устанавливают обстоятельства смерти в Москве футбольного болельщика из Грузии 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Столичные следователи выясняют обстоятельства смерти гражданина Грузии, тело которого обнаружили в квартире на улице Кутузова на западе Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
«Днем 17 июня 2018 года в квартире по улице Кутузова в городе Москве обнаружено тело гражданина Грузии без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством», — сказала Иванова.
По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве организовало проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По информации Mash, погибший — футбольный болельщик из Грузии Ромео Копалиани. Его тело обнаружили в квартире защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелия.
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