СК устанавливает подробности смерти иностранца на западе Москвы

"Днем 17 июня 2018 г. в квартире по ул. Кутузова в Москве обнаружено тело гражданина Грузии без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством. По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки", — рассказала Иванова.

По ее словам, по результатам проведенной проверки планируется принять процессуальное решение.