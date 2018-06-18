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СК устанавливает подробности смерти иностранца на западе Москвы
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СК устанавливает подробности смерти иностранца на западе Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве на своем сайте сообщило о том, что сотрудники Следственного комитета занимаются определением обстоятельств смерти приезжего из Грузии в квартире расположенной на улице Кутузова в Москве.
"Днем 17 июня 2018 г. в квартире по ул. Кутузова в Москве обнаружено тело гражданина Грузии без видимых признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти явилась передозировка наркотическим средством. По данному факту Главным следственным управлением СК России по Москве организовано проведение доследственной проверки", — рассказала Иванова.
По ее словам, по результатам проведенной проверки планируется принять процессуальное решение.
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