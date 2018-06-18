В Грузии задержали людей Лоту Гули

БАКУ , 18 июн — Sputnik . Министерством внутренних дел Грузии задержало шесть лиц по обвинению в причастности к воровскому миру, среди которых двое лиц, работающих в сговоре с вором в законе, находящимся заграницей, Надиром Салифовым, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на сайт ведомства.

В результате совместных оперативно-следственных мероприятий полиции регионов Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и главного регионального управления Службы государственной безопасности Грузии согласно постановлению судьи, в городе Зестафони (регион Имерети) были задержаны криминальные авторитеты за активное участие в жизни воровского сообщества.

Среди задержанных — 1984 года рождения Т. К., 1967 года рождения, в прошлом осужденный, М. Б. по прозвищу «Баха-Баха» и 1968 года рождения, в прошлом осужденный несколько раз А. Б.

"Следствием было установлено, что обвиняемые признают воровской мир. Они принимали участие в воровских разборках и поддерживали активную связь с грузинскими ворами в законе, которые находятся за границей — Фридоном Сулаквелидзе по прозвищу «Пацуа» и его братом Хвичей Сулаквелидзе, от которых они брали задания и действовали в соответствии с правилами воровского мира", — заявил на брифинге руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Мамука Челидзе.

Следствие ведется по первой части статьи 223 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает причастность к воровскому миру. Обвиняемым грозит тюремное заключение от семи до 10 лет лишения свободы.

Также, по обвинению к причастности к воровскому миру задержано еще двое человек. В результате оперативно-следственных работ были задержаны так называемые криминальные авторитеты — 1980 года рождения Б. Б. и 1981 года рождения Дж. О. Им так же грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

"Правоохранители задержали по Б. Б. и Дж. О. на основании постановления судьи в их собственных жилых домах. Полиция в ходе личного обыска и осмотра их домов изъяли мобильный телефон, где хранилась информация, подтверждающая причастность обвиняемых к воровскому миру", — рассказал на брифинге Челидзе.

Следствием было установлено, что Б. Б. и Дж. О. в сговоре с вором в законе, находящимся заграницей, Надиром Салифовым по прозвищу «Гули» устроили с гражданином воровские разборки и вымогали деньги в большом количестве.

По информации следствия, обвиняемые принимали участие в воровских разборках и действовали в соответствии с правилами воровского мира.

В минувшую субботу сотрудники департамента полиции региона Кахети в Тбилисском международном аэропорту задержали 1962 года рождения Г. Э. Задержанный разыскивался правоохранителями с 2007 года за участие в «воровском мире» и ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

"Задержанный признает «воровской мир». У него была тесная связь с находящимся заграницей вором в законе Зазой Эликашвили и другими представителями «воровского мира»: Отаром Элизбарашвили по прозвищу «Седина», Георгием Ахалмосулишвили по прозвищу «Бурвака», Нодаром Гиоргадзе по прозвищу «Одо» и Бесиком Чанкошвили по прозвищу «Дрель», — заявил Челидзе.