Тело неизвестного мужчины обнаружено после пожара на судне в Петропавловске-Камчатском

ТАСС , 18 июня. Пожарные обнаружили тело неизвестного мужчины после пожара на рыболовном судне в порту Петропавловска-Камчатского , сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в понедельник.

"Огонь распространился на небольшой площади, но после тушения на месте был обнаружен труп мужчины. Его личность пока устанавливается", рассказали в ведомстве. Судно находилось на ремонте.