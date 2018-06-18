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Тело неизвестного мужчины обнаружено после пожара на судне в Петропавловске-Камчатском
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Тело неизвестного мужчины обнаружено после пожара на судне в Петропавловске-Камчатском 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кам 24
ТАСС, 18 июня. Пожарные обнаружили тело неизвестного мужчины после пожара на рыболовном судне в порту Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона в понедельник.
"Огонь распространился на небольшой площади, но после тушения на месте был обнаружен труп мужчины. Его личность пока устанавливается", рассказали в ведомстве. Судно находилось на ремонте.
В пресс-службе УМВД Камчатки не смогли оперативно предоставить информацию о проводимых следственных действиях. В Дальневосточном управлении Следственного комитета на транспорте ТАСС рассказали, что материалы дела в ведомство пока не поступали.
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