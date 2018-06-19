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Украинец убил молдаванина за слово «хохол»
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Украинец убил молдаванина за слово «хохол» 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Израиле мигранта из Украины обвинили в непредумышленном убийстве гражданина Молдавии. Об этом пишет издание "Вести Израиль".
Молдаванина Алексея Гунту 26 мая обнаружили лежащим на тротуаре у входа в бар в городе Петах-Тикве. Мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался спустя пару дней.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение, поводом для конфликта стало слово "хохол", произнесенное Гунтой в адрес гражданина Украины Дмитрия Тикляна. В ответ украинец начал избивать обидчика. Прохожие безуспешно пытались разнять мужчин. После одного из ударов Гунта упал и получил черепно-мозговую травму.
Тиклян проживает в Израиле с февраля этого года. Мужчина зарабатывает на жизнь ремонтными работами и называет себя беженцем.
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