В центре Еревана собрались сторонники задержанного депутата парламента Армении 

По центральным улицам Еревана несколько десятков членов Союза добровольцев «Еркрапа» проводят шествие с требованием освободить задержанного Службой национальной безопасности Армении депутата парламента, отставного генерала, председателя союза Манвела Григоряна.
Участники шествия идут по проезжей части, препятствуя автомобильному движению. Демонстрантов сопровождает полиция, передает "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что депутат парламента Армении Манвел Гигорян, криминальный авторитет Артур Асатрян, известный как Дон Пипо, и четверо граждан России были задержаны сотрудниками Службы национальной безопасности Армении. Как заявили в СНБ, в рамках расследования уголовного дела были получены сведения о том, что Дон Пипо готовится похитить лиц, планировавших покушение на него.