Международный уголовный суд объявил о временном освобождении бывшего вице-президента ДРК Жан-Пьера Бембы 

Гаага, 16 июня /Синьхуа/ — Международный уголовный суд /МУС/ в пятницу заявил, что бывший вице-президент Демократической Республики Конго /ДРК/ Жан-Пьер Бемба, с которого апелляционная палата МУС на прошлой неделе сняла обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, был временно отпущен на свободу на территории Бельгии.
Апелляционная палата МУС 8 июня сняла с Ж. -П. Бембы обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества, а 12 июня суд постановил его освободить.
В соответствии с соглашением между Бельгией и МУС, подозреваемые, содержащиеся под стражей по делам МУС, могут быть временно отпущены на особых условиях на территории этой страны.
В июле 2016 года МУС приговорил Ж. -П. Бембу к 18 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в ЦАР в 2002-2003 годах. Политик не признал свою вину и подал апелляционную жалобу. —0—