Международный уголовный суд объявил о временном освобождении бывшего вице-президента ДРК Жан-Пьера Бембы

Апелляционная палата МУС 8 июня сняла с Ж. -П. Бембы обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества, а 12 июня суд постановил его освободить.

В соответствии с соглашением между Бельгией и МУС, подозреваемые, содержащиеся под стражей по делам МУС, могут быть временно отпущены на особых условиях на территории этой страны.