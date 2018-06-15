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Жителя Дагестана осудят за контрабанду 64 кг ювелирных изделий
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Жителя Дагестана осудят за контрабанду 64 кг ювелирных изделий 

Sputnik Южная Осетия 8 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 15 июн — Sputnik. На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии сотрудники таможенного контроля изъяли крупную партию незадекларированных ювелирных изделий, сообщает 15-й Регион со ссылкой на Владикавказскую транспортную прокуратуру.
Мужчина пытался вывезти из республики 64 килограмма драгоценностей для дальнейшей продажи в Дагестане. Задержанный обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей», общая сумму ущерба от незаконных действий гражданина составила более 4 миллионов рублей.
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в Советский суд города Владикавказа Северной Осетии для рассмотрения по существу.
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