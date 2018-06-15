Жителя Дагестана осудят за контрабанду 64 кг ювелирных изделий 

ЦХИНВАЛ, 15 июн — Sputnik. На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии сотрудники таможенного контроля изъяли крупную партию незадекларированных ювелирных изделий, сообщает 15-й Регион со ссылкой на Владикавказскую транспортную прокуратуру.
Мужчина пытался вывезти из республики 64 килограмма драгоценностей для дальнейшей продажи в Дагестане. Задержанный обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «уклонение от уплаты таможенных платежей», общая сумму ущерба от незаконных действий гражданина составила более 4 миллионов рублей.
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в Советский суд города Владикавказа Северной Осетии для рассмотрения по существу.